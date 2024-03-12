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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لماذا انهار أمير كرارة بالبكاء في حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم.. تفاصيل

أمير كرارة منهار
أمير كرارة منهار بالبكاء

انهار الفنان أمير كرارة بالبكاء، خلال حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم، والتي عرض الجزء الأول منها مساء أمس الإثنين.

وعرضت أسما، لـ أمير كرارة، صورة نادرة له مع والده، والذي كانت تربطه به علاقة خاصة قبل الوفاة، وانهار أمير بالبكاء، وطالبت أسما إبراهيم بقطع الحلقة والخروج إلى فاصل إلا أن أمير رفض وأكمل متحدثا عن والده.
 

مسلسل أمير كرارة 

يعرض لأمير كرارة خلال هذا الموسم مسلسل بعنوان بيت الرفاعي، ويشاركه البطولة فيه مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم أحمد رزق.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة  

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مشوقة، فبعد شجار "ياسين" مع والده بسبب تجارته في الآثار، انفعل الأخير عليه وسقط ميتا.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، بظهور بتشاجر الدكتور ياسين "أمير كرارة" مع زوجته، وطلب منها أن تعامل ابنتهما بشكل أفضل، وألا تكشف لها عن أمور لا يجب معرفتها.

فيما يتاجر أحمد فؤاد سليم في الآثار، وطلب من نجله رؤوف "أحمد رزق" أن يذهب ليحضر بعض "المساخيط" ويبيعها.

وتعاني ملك قورة شقيقة أمير كرارة من مرض الهيموفيليا، وهو ما يجعلها حزينة لأنها تشعر بكونها لا تعامل كباقي البنات في العائلة، ولكن "كرارة" يطيب خاطرها، ويخبرها بأنها ليس بها شيء، ويجب أن تعيش حياتها بشكل عادي".

اجتمع أحمد فؤاد سليم بأبنائه، وأخبرهم بأنه سيموت قريبا، وأعلمهم بمن يدير أمور عائلة الرفاعي من بعده، وأخبرهم أن فاروق "أحمد رزق" ابن عمهم هو المتحكم بكل شيء، وهو الأمر الذي أغضب ياسين.

أمير كرارة أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الفنان امير كرارة

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