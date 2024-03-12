رشا مهدي تغدر بـ روجينا في مسلسل سر إلهي

لفتت الفنانة رشا مهدي الأنظار ضمن أحداث الحلقة الأولى من أحداث مسلسل “سر إلهي” في شخصية نهى وهي ممرضة في أحدى دور المسنين.



وظهرت الملامح الأولى لشخصية نهى “رشا مهدي” والتي تلعب دور صديقة نصره “روجينا”، ولكنها في الوقت نفسه تواعد زوجها محمد ثروت طمعا في الزواج منه.



رشا تواصل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “سر إلهي” مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي تعتبره اطلاقه جديدة لها في قالب درامي مغاير تماما لما قدمته مؤخرا.



كما تواصل رشا تصوير باقي مشاهدها مع المخرج محمد سلامة ضمن حلقات مسلسل “إمبراطورية ميم” حيث تظهر كضيف شرف.

رشا مهدي



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، رشا مهدي، محمد ثروت، أحمد مجدي، رنا رئيس، ويعرض خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



