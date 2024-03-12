أصالة تكشف لأول مرة عن إصابتها بشلل الأطفال وسر تجدده لديها

انطلقت الحلقة الأولى من ببودكاست“TIME BIG " لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت الفنانة أصالة عه تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمرارة معها وقالت:" هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة بإستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من ٤ سنوات بسبب حزني.

انا احب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

واكدت انها لاينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين مني.

يستضيف اإلعالمي عمرو أديب فى بودكاست“TIME BIG " عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم:،" جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك الفنانة أصالة اإلعالمي عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم

تسجيلها في بودكاست Time big.