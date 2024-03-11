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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسلات رمضان 2024.. صابرين تفجر مفاجأة عن مسلسل مسار إجباري

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين كواليس مشاركتها في مسلسل مسار إجباري، مشيرة إلى أن هذا العمل الفني سيذاع في موسم السباق الرمضاني 2024.


وقالت صابرين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن شخصيتي قوية وتتعرض للانكسار خلال أحداث المسلسل، متابعة أنها سعيدة بهذا المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان.


وتابعت صابرين، أن هذا العمل الفني فيه أحداث مثيرة، وهذا العمل فيه مجموعة من الشباب الصاعدين، متوقعة تحقيق مسلسل مسار إجباري نسبة مشاهدات عالية.



 

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