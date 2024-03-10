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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابرين عن مسار إجباري: مش قلقانة أني بشارك في مسلسل يقوده شباب

علقت الفنانة صابرين  على دورها في مسلسل " مسار إجباري  " الذي يعرض  في  السباق الرمضاني  2024     قائلة : " مسار إجباري  بالنسبة لي  مهم كونه باكورة إنتاج المتحدة مباشرة  وكونهم يكلموني    وده شيء يشرفني بالاضافة لتقديمهم كل أشكال الدعم لانجاح العمل ". 


أشادت   خلال    مداخلة    عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: بالفنان الشاب أحمد داش وعصام عمر   قائلة :  "  دول شباب حلوين حاجة كده   عفاريت معجونين موهبة ومصر دائما ولادة  وأنا فرحانه بيهم وأنا نازلة ألعب  ". 


أردفت : " المسلسل ده  نجمه هو الفكرة في حد ذاتها  والناس ههتصدم في الثلاث حلقاتت الاولى   لان الاحداث هتاخدنا في عالم  مختلف شوية   وأنا فرحانه أوي بالشغل مع الشباب   وكنت حاسة أنهم ولادي بخرج من بيتي علشان التصوير وكأني بروح بيتي الاخر  ". 


وردا على سؤال الحديدي   : فيه ناس ممكن تقلق وتقول تاريخي وكده مش معقول أدخل مسلسل يقودوه إثنين من الشباب  قائلة : "   أنا هاوية تمثيل ومش محترفة   بحب ألعب  حاجة جديدة   والحياة تستمر بهذه الطريقة   وأنا عملت زمان مسلسل   وأنا ي سن 18 سنة وكان جمبي   نجوم كبار وهكذا الحياة ". 


 مكملة :  المسلسل صحيح يقوده الشباب لكنها بطولة جماعية  لنا كلنا بحب أعمل حاجة تعيش   وأكون مستمتعة  "

احمد داش الإعلامية لميس الحديدي الفنانة صابرين برنامج كلمة أخيرة مسار إجباري

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