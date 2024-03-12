الحشاشين يجمع أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب بعد غياب 24 عامًا

بعد 24 عام من تعاونهما سويا في فيلم “ فيلم ثقافي ” ، التقي كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد عيد في مسلسل “ الحشاشين ” .

ويأتي تعاون أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين ، بعد أن قدما سويا عام 2000 فيلم ثقافي ، من إخراج محمد الأمين .

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تصدر مسلسل الحشاشين موقع التواصل الاجتماعي “X”؛ بعد عرض الحلقة الأولى منه.

وحققت الحلقة مشاهدات كبيرة منذ عرضها، وتلقت إشادات عديدة من الجمهور.