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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السبكي يظهر في الحلقة الأولى من مسلسل محارب .. تفاصيل

محارب
محارب

ظهر المنتج  أحمد السبكي كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الأولي من مسلسل “ محارب " ، والذي يخوض من خلاله حسن الرداد الماراثون الرمضاني . 

 

وخلال الحلقة الأولي ظهر المنتج أحمد السبكي في أحد المشاهد ، في دور صاحب محل أدوات كهربائية . 

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مواعيد عرض مسلسل محارب على شاشة cbc

قصة مسلسل محارب :

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

 

أبطال مسلسل محارب : 

مسلسل محارب يضم عددا من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

مخرج ومؤلف مسلسل محارب : 

تتؤلي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

إما مسلسل “ محارب ” فهو من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الأعمال .

 

محارب المخ المنتج أحمد السبكي شيرين عادل عفاف شعيب مسلسل محارب ناهد السباعي

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