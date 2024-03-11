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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 1.. سيارة تدهس عفاف شعيب ليلة زفاف حسن الرداد

صدى البلد

أذيعت الحلقة الأولى من مسلسل “ محارب ” عبر قناة cbc العامة حصريًا ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد . 

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “ محارب ” عدد من الاحداث ، ومنها استعداد بطل العمل محارب “ حسن الرداد ” للزواج من حبيبته وهو الدور الذي تلعبه الفنانة ناهد السباعي . 

وظهر محارب ضمن الأحداث في دور سائق مكروباص ، واثناء ليلة زفافه يقوم شاب بدهس والدته “ عفاف شعيب ” . 

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قصة مسلسل محارب :

 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

أبطال مسلسل محارب : 

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

 

 

محارب مسلسل محارب الفنان حسن الرداد الفنانة ناهد السباعي حسن الرداد سلوي عثمان

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