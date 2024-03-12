عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

باغتت المذيعة منى عبد الوهاب الفنان أحمد الفيشاوي بسؤال حول انسحابه من فيلم ولاد رزق 3 مع المخرج طارق العريان.

وسألت الفيشاوي عن السبب الحقيقي لانسحابه من تصوير الجزء الثالث من الفيلم الشهير، ليرد الأخير مبررا انسحابه بانشغاله بتصوير فيلمه الأحدث “السيستم”.
وعادت منى عبد الوهاب وطرحت عليه السؤال الأصعب: ألم يكن انسحابك من الفيلم بسبب عمرو يوسف؟ إلا ان أحمد الفيشاوي نفي الأمر برمته.


على جانب أخر أكد الفنان أحمد الفشاوي، أن المرأة الكاملة من وجهة نظره هي المرأة الكاملة مضمونًا، وأن الشكل يأتي بعد ذلك مباشرة، وأن شكل المرأة الجيد ومضمونها عنصران متكاملان.

ونوه أحمد الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني “ع المسرح”، بأن الانفصال عن زوجته رغم أنه يرى أنها كاملة يرجع إلى القدر: “ده قسمة ونصيب.. في كمال”.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

فيلم ولاد رزق فيلم ولاد رزق 3 عمرو يوسف ولاد رزق 3 مني عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

إعلامي يصدم جماهير الزمالك بسبب مدة غياب زيزو عن الملاعب

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

تامر حبيب: مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة " يجدد الأمل

رشا مهدي تغدر بـ روجينا في مسلسل سر إلهي

إصابة ولا عمل فني.. مصطفى قمر يشعل قلق الجمهور بصورة في الجبس

في ذكري ميلادها.. تعرف على وصية الراحلة سعاد نصر الأخيرة

بعد نجاح الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد عرض ثاني حلقات مسلسل العتاولة

لماذا انهار أمير كرارة بالبكاء في حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم.. تفاصيل

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

أخبار الفن| تامر حسني يثير الجدل حول عودته لبسمة بوسيل.. وملخص حلقات مسلسلات اليوم

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: بدون الأسماء الحسنى لما استطعنا معرفة الله

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعطل الإرادة الدولية والأمريكية لإدخال المساعدات إلى غزة

أسعار الذهب في ثاني يوم رمضان| عيار 21 مفاجأة

إخفاق دولي.. بيان عاجل لحركة حماس ردا علي تصريحات الأونروا

"كوم تراب".. شاهد مدينة خان يونس بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

سلاح وذخيرة وممنوعات.. الأمن يحكم قبضته على تجار المخدرات بالقاهرة |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ