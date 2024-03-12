بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

باغتت المذيعة منى عبد الوهاب الفنان أحمد الفيشاوي بسؤال حول انسحابه من فيلم ولاد رزق 3 مع المخرج طارق العريان.



وسألت الفيشاوي عن السبب الحقيقي لانسحابه من تصوير الجزء الثالث من الفيلم الشهير، ليرد الأخير مبررا انسحابه بانشغاله بتصوير فيلمه الأحدث “السيستم”.

وعادت منى عبد الوهاب وطرحت عليه السؤال الأصعب: ألم يكن انسحابك من الفيلم بسبب عمرو يوسف؟ إلا ان أحمد الفيشاوي نفي الأمر برمته.



على جانب أخر أكد الفنان أحمد الفشاوي، أن المرأة الكاملة من وجهة نظره هي المرأة الكاملة مضمونًا، وأن الشكل يأتي بعد ذلك مباشرة، وأن شكل المرأة الجيد ومضمونها عنصران متكاملان.

ونوه أحمد الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني “ع المسرح”، بأن الانفصال عن زوجته رغم أنه يرى أنها كاملة يرجع إلى القدر: “ده قسمة ونصيب.. في كمال”.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.