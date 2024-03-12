آل باتشينو يعتذر بعد تجاهل سرد الأفلام المرشحة للأوسكار قبل إعلان الفائز

أصدر النجم آل باتشينو بيانا يوضح فيه سبب عدم سرده للأفلام العشر المرشحة لنيل جائزة الأوسكار كأفضل عمل، بعد الانتقادات العديدة التي تعرض لها.

صعد آل باتشينو على مسرح الأوسكار ليلة الاثنين، للإعلان عن اسم الفيلم الفائزة بجائزة الأوسكار من بين 10 مرشحين، ووقع الحاضرون في حيرة من أمرهم حينما قال الاسم دون مقدمة أو سابق إنذار.

قال آل باتشينو إن فيلم Oppenheimer هو الفائز بالجائزة الكبرى، وتطلب الأمر بعض الوقت حتى استوعب الحاضرون أن هذه هي اللحظة الحاسمة.

وأكد آل باتشينو على أنه لم يكن في نيته عدم الحديث عن باقي الأسماء المرشحة، ولكن منتجي الحفل طلبوا منه ذلك اختصارا للوقت.

آل باتشينو الذي يبلغ من العمر 83 عاما، قال إن منتجي الحفل كان قرارهم عدم قراءة أسماء الأفلام المرشحة جميعها، وقرر أن ينفذ قرارهم خاصة أن جميع الأفلام تم تسليط الضوء عليها بشكل فردي طوال فقرات الحفل.

ووصف آل باتشينو ما حدث قائلا:" أدرك أن الترشيح علامة فارقة في حياة الفنان وعدم الإعلان عنه بشكل كامل أمر مهين ومؤلم".

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم.

وأجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

وشارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم.