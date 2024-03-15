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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسية دينية وندوة تثقيفية بالقليوبية احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، احتفالية مركز شباب مدينة شبين القناطر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتى أقيمت مساء اليوم الجمعة 15 مارس 2024، ضمن فعاليات أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال شهر رمضان الكريم.

وخلال كلمته وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الشكر لمجلس إدارة مركز شباب مدينة شبين القناطر على تنظيم الاحتفالية، وتوجه بالشكر والتهنئة للحضور  بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى الدور الكبير الذى تقدمه مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتى تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعي والتثقيف والتنويري وتكثيف البرامج والأنشطة المقدمة للنشء والشباب بمراكز الشباب بجميع انحاء الجمهورية .

وأضاف الصبروط ، أن احتفالية ذكري انتصارات العاشر من رمضان تأتى ضمن برنامج أنشطة متكاملة تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال الخطة الموحدة لمراكز الشباب للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية ، والتى يتم تنفيذها بحميع مراكز شباب القليوبية بهدف تعزيز وغرس القيم الدينية والوطنية لدى النشئ والشباب  والتطرق للدروس والقيم المستفادة من الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية مما يساهم فى تحقيق رؤية الدولة فى تعزيز وتنمية الوعى لدى الشباب .

وفى ذات السياق تناول الشيخ صفوت ابو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ، موجها حديثه للشباب حول الدروس والقيم الدينية المستفادة من ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، مؤكدا على عقيدة وإيمان الجندى المصري فى الاستشهاد دفاعا عن وطنه وحماية أراضيه ، وأن حب الوطن فريضة وواجب على كل فرد.

كما أكد أن انتصارات حرب أكتوبر العاشر من رمضان ستظل نموذجا ومثلا يحتذى به لجميع الأجيال عبر التاريخ ، واختتم وكيل وزارة الأوقاف حديثه بالدور والجهد الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة المعنية بهدف تعزيز ورفع الوعى للشباب.

وأعرب عن سعادته بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة من خلال الندوات والملتقيات التثقيفية والمبادرات المجتمعية.

وتضمنت فعاليات اللقاء البدء بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات ترحيبية، أعقبها فقرات فنية من الانشاد الدينى والابتهالات.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتى ضمن فعاليات الأنشطة الرمضانية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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