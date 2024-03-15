غرفة صناعة السينما: نتمنى تخصيص قاعات لعرض الأفلام بلغة الإشارة.. فيديو

قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية، إنه لابد أن يتمتع الأشخاص ذوي الهمم بالحقوق الترفيهية مثل المواطن العادي.

وأضاف محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية، خلال استضافته ببرنامج العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أتمنى تخصيص قاعة في كل سينما لعرض الأفلام بلغة الإشارة".



وأشار محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية،: "منتجي أفلام العيد يجب أن يخصصوا نسخة من الأفلام بغلة الإشارة"، موضحا أن هناك مشاكل تقنية يجب حلها لظهور لغة الإشارة على شاشة السينما.

