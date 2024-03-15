محارب الحلقة 5 .. أحمد زاهر يكتشف سرا خطيرا عن حسن الرداد

أذاعت قناة cbc الحلقة الخامسة من مسلسل “ محارب ” ، والذي يعرض علي شاشتها بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد .

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل محارب ، عدد من الاحداث الهامة ، ومنها اصابة شقيق محارب “ محمود عمرو ياسين ” بحالة غضب ، بعد علمه ان شقيقه محارب “ حسن الرداد ” رفض ديه تقدر بخمسة مليون جنية .

فيما توصل المحامي “ أحمد زاهر ” ان عائلة محارب هربت من الصعيد خوفًا من الثار ، بعد ان تسبب والد محارب في قتل احدي الاشخاص دفاعًا عن شقيقه .

فيما استعان رجل الاعمال “ ماجد المصري ” بمحامي اخر بدلا من “ أحمد زاهر ” بعد ان تسبب في هروب محارب من السجن .

أبطال مسلسل محارب :

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب :

تتؤلي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

مسلسل “ محارب ” من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال .