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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8460 طن سكر و 2400 ذرة و20477 قمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .
 

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32656 طن تشمل : 991 طن ملح معبأ و 600 طن اسمنت و 5630 طن رمل و 5785 طن جبس معبأ و 5670 طن يوريا و 1390 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45212 طن تشمل :  20477 طن قمح و 4600 طن خردة و 4166 طن حديد و 904 طن زيت طعام و 2400 ذرة و 8460 طن سكر و 4205 فول صويا .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 748 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60882 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88921 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3645 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و امبابة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5139 شاحنة .

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