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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأم تعترف على ابنها.. اتهام نجم مانشستر سيتي السابق بالاعتداء النفسي والجسدي على النساء

بواتينج
بواتينج

اتهمت والدة مدافع بايرن ميونخ ومانشستر سيتي السابق جيروم بواتينج ابنها بـ "إساءة معاملة النساء لسنوات"، وذلك في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى إحدى وسائل الإعلام الألمانية.

 

وتم تغريم اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بمبلغ 1،5 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، لكنه تجنب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. وفي أكتوبر من العام الماضي أمرت محكمة ألمانية بإجراء محاكمة جديدة.

 

 والدة بواتينج تعترف على ابنها 

ويقال الآن إن والدة بواتينج أرسلت وثيقة إلى محام في برلين في 25 مارس 2021، حيث قدمت الادعاء المثير ضد ابنها.

 

وتعليقا على سلوكه المزعوم في أعقاب انتحار شريكة بواتينج السابقة كاسيا لينهارت في عام 2021، انتقدت والدته اللاعب الألماني الدولي السابق بسبب "إساءة معاملة النساء نفسيا وجسديا" في مقتطف نشرته مجلة "بيلد" وصحيفة "دير شبيجل". 

 

وكتبت: "على مدى سنوات، كان ابني يسيء معاملة النساء نفسيا وجسديا، والآن انتحرت كاسيا لينهارت وما زال لا يريد أن يتحمل عواقب سلوكه".

 

وتواصل وسائل الإعلام الألمانية الكشف عن رسالة صوتية حصل عليها من لينهاردت جاء فيها: "للأسف، كاد أن يكسر إبهامي الأيسر".

 

ووفقا للتقارير، أوضح أحد المحامين في برلين أيضا أن لينهاردت أراد مقاضاة بواتينج بتهمة الاعتداء قبل وفاتها المأساوية.

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 بواتينج يواصل إنكار الاتهامات

 

ويواصل بواتينج إنكار الاتهامات التي وجهتها "دير شبيجل" ضده، ورد محامي اللاعب في مارس، موضحا: "بسبب الإجراءات الجارية، ليس من الممكن حاليا لعملائنا الإجابة على أسئلتك بالتفصيل".

 

ولذلك، في الأساس: إنهم ببساطة مضللون إلى حد كبير؛ أبعد من ذلك، يبدو أنه يتم تزويدك فقط بمعلومات انتقائية.

 

تم العثور على عارضة الأزياء السابقة لينهارت في السابق ميتة في شقة في برلين في 9 فبراير 2021 عن عمر يناهز 25 عاما فقط في يوم عيد ميلاد ابنها السادس.

 

وكانت كاسيا البولندية المولد،  واسمها الحقيقي كاتارزينا،  تواعد بواتينج لمدة 15 شهرا قبل أن تنهار علاقتهما في 2 فبراير 2021، مما أدى إلى نشوب معركة شرسة شهدت تبادل الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة.

 

قال أحد أصدقاء لينهاردت سابقا لـصحيفة "ميل أونلاين" البريطانية في عام 2021: لقد توفيت بعد أسبوع من إجراء جيروم مقابلة قال فيها إن علاقتهما انتهت. لقد قال بعض الأشياء السيئة حقا عن كاسيا. لقد كانت مستاءة جدًا من ذلك.

 

ويلعب بواتينج حاليا مع فريق ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقد شارك في أربع مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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