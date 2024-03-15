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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يواجه أرسنال في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا المقامة بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني لنظيره أرسنال الإنجليزي بعدما انتهت منافسات دور الـ 16 من البطولة الاغلي للأندية أوروبيًا لموسم2024.

وتعتبر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مفتوحة دون أي شروط أو قيود ويمكن لفريقين من نفس البلد أو تقابلا في نفس المجموعة أن يلتقيا سويا مرة أخري،  كما سيتم تحديد طرفي نصف النهائي، وكذلك الفريق صاحب الأرض في المباراة النهائية.

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

ذهاب ربع النهائي: 9/10 أبريل 2024
عودة ربع النهائي: 16/17 أبريل 2024
ذهاب نصف النهائي: 30 أبريل / 1 مايو 2024
عودة نصف النهائي: 7/8 مايو 2024.

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