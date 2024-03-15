كلوب يتغنى بمحمد صلاح.. وأداء الفريق يتأثر بغياب اللاعب المصري

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بـ«اللياقة التامة» لمحمد صلاح، الذي يستعدّ مع رفاقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المدرب الألماني أثنى أيضا على الطريقة التي تعامل بها الفريق مع غياب هدّافه الأول لمدة شهرين، عندما غاب صلاح في البداية بسبب مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة «كأس أمم أفريقيا»، ومن ثم بسبب مشكلة في أوتار الركبة تعرّض لها أثناء البطولة.

وقال كلوب: «هذا أمر رائع، شاهدتموه أمام سبارتا براغ. كم عدد الأهداف التي صنعها في الشوط الأول؟ لقد سجل وشارك في كل الأهداف الأخرى، إنه استثنائي».

وأردف: «وددت لو استبدلته، لكن لم يكن هذا متاحاً بسبب وضع بوبي كلارك (الذي أصيب إصابة بسيطة)، واستطاع صلاح أن يتدبر أمره بشكل جيد، حتى بعد ذلك صنع هدفاً جديداً ولم يجرِ احتسابه بسبب التسلل».

وأضاف: «صلاح يتمتع بلياقة تامة. اسألوه عن أكثر شيء يحبه بشأن مانشستر يونايتد، لكن كلما زاد الحديث عن ذلك، قلّ احتمال تكراره مرة أخرى، إنه شخص استثنائي، لاعب من الطراز العالمي، وكيفية تعاملنا دونه كانت أمراً لا يُصدَّق، لا يُصدَّق».