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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مش محتاجة لمهارات خاصة .. جددى سفرتك بطريقة عمل الكنافة بقمر الدين

كنافة بقمر الدين
كنافة بقمر الدين

تعد الكنافة بقمر الدين من الأكلات الرمضانية غير التقليدية وفى نفس الوقت لاتحتاج لمهارات عالية كى تتمكن المرأة من تحضيرها فى المنزل.

نعرض طريقة عمل الكنافة بقمر الدين من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير الكنافة بقمر الدين:
نصف كيلو كنافة
كوب سمن
نصف كيلو مشمش طازج
ربع كوب سكر بودرة
نصف كوب سكر
4 ملاعق كبيرة نشا
فول سودانى
زبيب
جوز هند

الكنافة
الكنافة

طريقة عمل الكنافة بقمر الدين:
* قومى بتفكيك الكنافة ثم رشى الزبدة والسكر البودرة وقلبيهم جيدا.
* إغلى قمر الدين فى الماء ثم إضربيه فى الخلاط وقلبيه مع نصف كوب سكر"حسب الرغبة" على النار.

* أذيبى النشا فى بولة بها القليل من الماء ثم أضيفيه على خليط قمر الدين. 
* ادهنى الصينية بالسمنة ثم ضعى طبقة من الكنافة ثم مهلبية المشمش والمكسرات ثم طبقة  الكنافة.
* ادخليها فرن ساخن حتى النضج وإسقى الكنافة بالشربات ثم زينيها بقطع المشمشية أو مكسرات وتقدم. 

الكنافة الكنافة بقمر الدين الشيف نجلاء الشرشابى مقادير الكنافة بقمر الدين نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكنافة بقمر الدين

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