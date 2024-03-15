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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيت الرفاعي الحلقة 5.. أحمد رزق يطرد عائلة أمير كرارة من منزلهم

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهدت الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي أحداثا مثيرة، حيث يحاول ياسين الذي يجسده الفنان أمير كرارة، إنقاذ ابنته فيورط نفسه في أزمة كبيرة قد تكشفه أمام فاروق ابن عمه، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

هاتف الدكتور ياسين طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، وأخبرها بأن تأتي إلى مدينة الإسكندرية لتأخذ ابنتها حبيبة، وبالفعل تخبر زوجها صلاح الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد عبد الله، ولكن كانت المفاجأة أنه اتصل بفاروق يخبره بالأمر، وأنه يمكنه مساعدته في العثور على ياسين.

وتتوالى الأحداث بمشهد لفاروق، يكشف من خلاله عن قرار بالانتقام من كل أفراد عائلة الحاج محمود الرفاعي، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وعائلة ياسين، ويعطيهم مهلة حتى المساء ليخرجوا من المنزل.

بدأت الحلقة ٤ من مسلسل بيت الرفاعي بـ فلاش باك من أحداث العمل، والتي أظهرت “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وابن عمه “فاروق الرفاعي” اثناء طفولتهما، وهما يلعبان بكرة قدم، وعندما قام بشوط الكرة تسبب في وقوع “فاروق” على حجر، على رأسه مما تسبب في إصابته بإرتجاج في المخ.

وذهب “محمود الرفاعي” وابنه “ياسين” مسرعين إلى المستشفى لمعالجة اصابة “فارووق”، واخبروه بأنه يجب تلقي العلاج اللازم بعد عمل اشعة مقطعية بالرأس، مما أثار قلق عمه “محمود” عليه، خاصة وانه يتولى تربيته بعد وفاة والده.

 

مسلسل بيت الرفاعي

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة أحمد رزق إيناس كامل

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