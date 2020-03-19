بواتينج يرد بقوة على الجماهير في ذكرى مراوغة ميسي

يتذكر جماهير الكرة العالمية، مرواغة ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، خصمه جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ، في إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا، التي لن تنسى.





وكان ميسي أبدع في مواجهة النادي البافاري، حين انتصر البرسا بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي أبطال أوروبا، عام 2015، قبل أن يحصد اللقب، بالفوز في نهائي المسابقة، ضد يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وفي سياق متصل، وصل إلى المدافع الألماني، تغريدة: جاء فيها: "ماذا كان يدور بذهنك حين راوغك ميسي، أنت تعلم ما أتحدث عنه؟".





وأجاب بواتينج بقوة، حين كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "بصراحة، أود رؤية كل واحد منكم، كيف سيدافع أمام ميسي".





يذكر أن مراوغة ميسي لبواتينج، لا تزال تحمل طابعًا خاصًا عند جماهير النادي الكاتالوني، ويتذكرها المتابعون العرب، بتعليق رؤوف خليف: "شو أحوال ظهرك".