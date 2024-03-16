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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جاد الله: على حسام حسن دراسة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من الآن

حسام حسن
حسام حسن

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرًا في الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أنه يجب على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر البدء في دراسة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو من الآن.


وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أي مدرب للمنتخب لا يكون أمامه الوقت الكافي لإعداد الفريق، وأنا من مدرسة المدربين الذين يفضلون وضع الخطة وفقًا للمنافس، هناك اختلاف بين طريقة اللعب وأسلوب اللعب".


وأضاف: "مباريات البطولة الودية قوية للغاية ومنتخب كرواتيا سيأخذ الأمور بجدية كبيرة، وعلى حسام حسن دراسة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو من الآن قبل مواجهتهم في تصفيات كأس العالم في يونيو".


وتابع: "هناك توفيق كبير في إقامة مباراة بوركينا فاسو في القاهرة وهو المنافس المباشر لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم.. أعتقد أن حسام حسن لن يخرج بين طريقتي لعب، الأولى هي 4-3-3 والثانية هي 4-2-3-1".


وأكمل: "الآن المباريات التي تُقام على ملعبك أكثر صعوبة من المواجهات خارج الأرض، نظرًا للضغوط وأن الفريق المنافس يعتمد على التحولات".


وواصل: "الآن لاعبو منتخبات إفريقيا يتميزون بالمهارة بالإضافة للسرعة والقوة، مباراة بوركينا فاسو لن تكون سهلة، وتحتاج لأن يكون جميع اللاعبين في حالة تركيز".


وأتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "منتخبات إفريقيا تطورت كثيرًا، في بطولة كأس إفريقيا الماضية لا يمكن القول على أي منتخب أنه منتخب ضعيف، وأعتقد أن روي فيتوريا لم يدرس منتخب موزمبيق جيدًا".

منتخبات إفريقيا كأس أفريقيا النادي الأهلي

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