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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يتغنى بمنتخب مصر: سعيد بالتغلب على الصعوبات بأسلوب هادئ

صدى البلد

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بالمنتخب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"متفائل بمنتخبنا القومي ، شكلا وموضوعا بقيادة الكابتن حسام حسن ، وسعيد بالتغلب على الصعوبات  بأسلوب هادئ ولصالح كرة القدم المصرية".

 

عرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لنجوم المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن وهم يهنئون جموع الشعب المصري بشهر رمضان الكريم.

وظهر خلال الفيديو، حسام حسن مدرب المنتخب موجها التهنئة للمصريين، كما ظهر أيضا محمد أبو جبل ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومحمد الشامي.

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صورا من تدريبات منتخب مصر تحت قيادة حسام وإبراهيم حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق أحمد حسن على الصور قائلا: “منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم”.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

المنتخب الوطني حسام حسن إبراهيم حسن مدرب المنتخب منتخب مصر

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