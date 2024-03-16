وفا: عشرات الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي لمنازل في غزة

أفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا)، السبت، بسقوط عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي طال منازل ومبان في مدينة غزة، ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

ونقلت الوكالة عن مصادر محليّة، أن القوات الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مكونة من سبعة طوابق وتؤوي نازحين في حيّ الرمال بمدينة غزة؛ وقالت إن عدداً كبيرًا منهم ما زالوا تحت الأنقاض.

أشارت أيضًا إلى أنّ المدفعية الإسرائيلية استهدفت منزلين في مخيّم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت إن القوات الإسرائيلية قصفت أيضاً منزلاً مأهولاً في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.