جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال رجل للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن عتقال رجل للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفيسك.

وفي سياق آخر: قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة المسيئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دليل على السعي إلى دفن العلاقات الثنائية".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن أنطونوف قوله إن "الخطوة المرفوضة الجديدة تنسجم مع نهج واشنطن المعادي لروسيا، وهي لم تتخل عن سعيها لدفن العلاقات الثنائية وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".