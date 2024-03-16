القومي للمرأة: سيدات مصر ضمن أولويات الرئيس السيسي

نحتفل في مثل هذا اليوم ١٦ مارس من كل عام باليوم المصري للمرأة، والسيدات في مصر أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يكمل المسيرة خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التى جعلت الاهتمام بالمرأة أولى أولوياتها.

وعن ذلك وضحت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات إن المرأة المصرية حصدت مكتسبات تاريخية ومكاسب ضخمة في عهد الرئيس السيسي، لم تحصل عليها من قبل.



وأضافت عضوة المجلس القومي للمرأة أن الرئيس السيسي سعى أن ينتصر لها وجعل تمكين المرأة أحد الإستراتيجيات المهمة لبناء مصر الحديثة.



ولفتت إلى أن ملف المرأة من أكبر اهتمامات الجمهورية الجديدة من خلال دعم ومساندة القيادة السياسية، مؤكدة أن الرئيس فى كافة تصريحاته يعبر عن تقديره لإسهامات المرأة المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضحت أن المرأة حصلت على العديد من المكتسبات أبرزها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ العام 2017 هو عام للمرأه المصرية، ووصول نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر.

وأضافت بلغت نسبة نائبات المحافظين 31% لأول مرة في تاريخ مصر، ونسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية 25%، وفقا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري أي ما يعادل الربع.



وتابعت هناك تواجد غير مسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ12.5% من إجمالي الأعضاء، وعدد النائبات بمجلس النواب وصل 164 نائبة بنسبة 27% من إجمالي الأعضاء.



وأكدت أنه بدأ العنصر النسائي العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة في تاريخ مصروزيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة ،ووصلت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لـ45% لأول مرة.



وأوضحت أن من أهم الإنجازات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ودخول المرأة الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة ملحوظة في الحقائب الوزارية ،ولأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي .



وفي سياق متصل قالت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس المعهد العالي للنقد وعضوة المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس السيسي يعرف قيمة المرأة المصرية التى شاركت فى مظاهرات ثورة 30 يونيو وكان لها دور فعال فى إصلاح خريطة المستقبل ليصبح الوطن بالشكل الحالى.

وأضافت "يحيى" لـ"صدى البلد" أن المرأة تصدرت الصفوف وحافظت على أمن وأمان الدولة المصرية ، وكان لها دور فى الوقوف أمام الإخوان والتصدى لهذه الجماعات ونزلت فى كل الميادين رغم محاولات الترهيب.

وأكدت عضوة المجلس القومي للمرأة أن الرئيس جعل المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى منذ أن أطلق عام المرأة فى 2017 وبدأ فى فتح الملفات الشائكة وجعل المرأة تخطو خطوات نحو التمكين لم تحدث من قبل .



وأشارت أن الرئيس يضع فى قائمة أولوياته المرأة المصرية وجعلعا تشهد طفرة غير مسبوقة فى هذا الملف على كل المستويات.



وأوضحت أن عدد النائبات كان لأول مرة العام الماضى 89سيدة، وكنا فى حالة فرح لكن هذا العام العدد تضاعف تقريبا وأصبح 162، وكانت النسبة 15%أصبحت النسبة 28% للسيدات تحت قبة البرلمان .

ونوهت عضوة القومى للمرأة أن هذا يعتبر نقلة تاريخية يسطرها تاريخ الدولة المصرية بتولى المرأة العديد من المناصب الهامة منها عدد 8 وزيرات فى وزارات هامة والمحافظات ونواب المحافظين ونواب الوزراء وعدد كبير من الشباب تجاوز ال 30% وهذا يؤكد دعم الدولة للشباب وللمرأة.

وقد دخلت المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول اكتوبر ٢٠٢١ بعد كفاح للمراة المصرية دام ٧٢ عاما وهذا انجاز آخر.

وأكدت أن المرأة كان لها دور كبير فى الإصلاح الاقتصادى للدولة لأنها وزير اقتصاد المنزل وعليها العبء الأكبر فى تحمل أعباء التنمية ولذلك تكبدت الكثير من العناء لتحقيق الاصلاح الاقتصادى وهذا فعلته بصدر رحب حفاظا على ما سعت إليه من تحقيق أمن وأمان واستقرار للدولة ومؤسساتها التى نادت بها فى 30 يونيو وتنتظر ما يجنيه أبنائها بعد سنوات من التعب والانتظار.

وأكدت إيزيس محمود مدير عام الإدارة وعضو المجلس القومي للمرأة على أن المجلس هو أداة لحماية المرأة ويعمل على شقين شق توعية وشق اقتصادى ، شق التوعية مطلوب أن نصل إلى 10 مليون سيدة عن طريق التوعية فى جلسات مصغرة تسمى" الدوار " يقوم بها القادة الدينين من الازهر والأوقاف والكنيسة المصرية بالإضافة إلى الواعظات والراهبات عن الزيادة السكانية والحقوق الإنجابية والتربية المتوازنة بين الأبناء.

وأضافت أن الجزء الثاني خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة يتم من خلال وحدات إنتاجية "مشاغل" يقوم بتأسيسها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة،وسيقوم المجلس بجزء توعوى وجزء تدريبى على الحرف اليدوية وريادة الأعمال ومن المتوقع أن نصل لمليون ومئتان سيدة.

وأكدت أن المجلس القومي يعمل أيضًا علي جانبين أولهم الشمول المالى بأن تندمج السيدة فيه وتستخدم الانترنت لإدارة مدخراتها، والجزء الثانى هو ما تقوم به مع السيدات بأن تكون مجموعات ادخار وإقراض وسيكون لدينا 60 ألف مجموعه في القرى لتتشكل هذه المجموعات من 10 إلى 15 سيدة يستغلوا مدخراتهم في بدء مشروعات صغيرة .

ولفتت أنه بالتعاون مع البنك المركزى تم إطلاق تطبيق " تحويشة" الذى يساعد السيدات بأن تضع أموالها في البنك ويديرونها عن طريق التطبيق وتم تدريب 3000 ميسرة علي التطبيق علي اعتبار أن يكونوا وكيل بنكي للسيدات بأن يديرن مدخراتهن من خلال التطبيق.