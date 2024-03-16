لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

الجميع يطالب بسيارات كهربائية أرخص الثمن، لقد تمكن الصينيون بالفعل من بنائها، ولكن التاس يشعرون بالقلق من سهولة تالف السيارات الصينية الرخيصة للشركات التقليدية.

تقول تسلا إنها ستقوم ببناء سيارة قريبًا، حيث تخطط رينو لإطلاق نسخة كهربائية من سيارتها الشهيرة رينو 5.

كما تخطط مجموعة فولكس فاجن لمسارها الخاص نحو السيارات الكهربائية الأرخص.

إليك آخر ما تم التطور فيه في هذه السيارات قيد التطوير من قبل فولكس فاجن:

الطراز فولكس فاجن ID.1 في طريقه للأمام

في عرض مالي هذا الأسبوع، قال توماس شافر، الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن، إن العمل على الطراز ID.1 (ربما يتغير هذا الاسم عندما تدخل السيارة إلى عملية الإنتاج) يسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تطلق السيارة في عام 2027 بسعر ابتدائي يبلغ 20,000 يورو.

على الرغم من أن العمل على التصميم قد بدأ، إلا أن هناك العديد من المسائل الأساسية التي يتعين حلها، أبرزها كيفية تصنيعها بطريقة تسمح للشركة ببيع هذه السيارات بربح.

لا يزال لم يتم تحديد التنفيذ الدقيق ومكان بناء السيارة. "هذا أمر يعتبر تحديا اقتصاديا بشكل كبير"، قال شافر لمجلة دير شبيغل. نظرًا لارتفاع تكاليف البطارية، يمكن تحقيق سعر 20,000 يورو فقط إذا تم تصنيع السيارة بكميات كبيرة.

تتم دراسة أربعة سيناريوهات لتحديد كيف يمكن تحقيق هذا الهدف.

كما يُشاع أن فولكس فاجن يتحدث مع رينو حول التعاون في سيارة كهربائية صغيرة لتحقيق كميات أكبر.

ترغب الشركة الفرنسية في إطلاق توينجو الكهربائية في السوق في عام 2025، والتي ستكون مبنية على نسخة مبسطة من منصة AmpR الصغيرة.

يمكن لفولكس فاجن أن تعتمد على هذه المنصة وتبني الطراز ID.1 بالتعاون مع رينو أو أن تطلب من الشركة الفرنسية بناء السيارة لصالح فولكس فاجن على أساس عقد.

سيتم عرض الطراز فولكس فاجن ID.2، الذي تم تأكيده بالفعل، كنسخة سلسلية في نهاية عام 2025 وسيتم إطلاقه في السوق في عام 2026.

من المتوقع أن يباع هذا الطراز بسعر 25,000 يورو ويحتوي على بطارية LFP. ما زال فولكس فاجن لم يؤكد ما إذا كان سيتم توفير هذا أيضًا عند إطلاق السوق أو فقط الطراز الأعلى الثمن مع بطارية NCM.