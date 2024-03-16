الانتخابات الرئاسية الروسية.. نسبة التصويت ترتفع إلى 82٪

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت 16 مارس 2024 أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت حتى الساعة الحادية عشرة صباح بتوقيت موسكو وصلت إلى 82% من المواطنين الروس المسجلين شاركوا بالفعل في التصويت الإلكتروني عن بعد.

وأوضحت وزارة التنمية الرقمية الروسية، أن 3.8 مليون شخص أدلوا بأصواتهم من خلال التصويت الإليكتروني، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 عبر التصويت الإلكتروني.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن التصويت سيستمر حتى 17 مارس المقبل، حيث يتنافس أربعة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم الرئيس فلاديمير بوتين، المرشح المستقل، بالإضافة إلى مرشحين من الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، والحزب الشيوعي الروسي، والحزب الجديد حزب الشعب.