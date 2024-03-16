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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

ازالة التعديات علي
ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية

 انتهت أمس الجمعة 15 مارس المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف في المحافظات.

 نجحت الدولة في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان منذ بداية الموجة حتي الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي وانتهت في 15 مارس الجاري، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنتمية المحلية إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا  إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

واحتلت محافظة قنا المرتبة الأولي في عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها علي أراضي أملاك الدولة ، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد حوالي 71 ألف متر مربع بعد إزالة 145 مبني مخالف، يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 46 ألف متر مربع بعد إزالة 291 مبني مخالف، ثم محافظة أسوان التي نجحت في استرداد 39,4 ألف متر مربع بعد إزالة 99 مبني مخالف، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 494 فدان أراضي زراعية بإجمالي 19 حالة تعدي، ثم محافظة المنيا استردت 272 فدان زراعي بإجمالي 52 حالة تعدي.

 

المرحلة الثانية الموجة الـ 22 إزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة البناء المخالف

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انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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