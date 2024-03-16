مصرع سيدة وإصابة أخر في إنقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص أخر بإشتباة ما بعد الإرتجاج وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس ونقل المصاب وتحويلة الي مستشفي الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس العدلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال كلا من "ليلي م م ر" 21 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وتم إستقبال "ادهم م ا" 24 سنة مقيم القاسمية دائرة مركز بلبيس مصاب بإشتباة ما بعد الإرتجاج وتم تحويل الحالة الي مستشفي الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس العدلية وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.