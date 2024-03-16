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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرتدياً شالا وساجدًا لله.. طلاب هندسة الإسكندرية يبدعون في حفل إفطارهم السنوي

إبداع طلبة كلية هندسة
إبداع طلبة كلية هندسة الإسكندرية

نظم اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية إفطارا جماعيا لطلاب الكلية تحت عنوان "إفطار هندسة ٢٠٢٤"  على ملعب كلية الهندسة وهو يعتبر الإفطار الثاني عشر  الذي ينظمه الاتحاد لطلاب الكلية . 

وكعادتهم السنوية في إخراج رسمة متميزة لأرض الإفطار ، قام المنظمون بتشكيل موائد الجلوس على شكل رجل متوشحاً بشاله في إشارة إلى الشال الفلسطيني ، ساجداً لربه يسأل الله تضرعاً و خفيه في شهر رمضان الكريم وسط زينة رمضانية ، هكذا كان الشكل الذي يمكنك رؤيته بوضوح من مسقط علوي لحفل الافطار حيث يعتبر الشكل السنوي للافطار من أهم ما يشتهر به افطار هندسة الإسكندرية سنوياً منذ بدايته منذ ١٣ عام.

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الجدير بالذكر أن منظمين الافطار بهندسة الإسكندرية ابتكروا تصميم اشكال رائعة تم تنفيذها خلال النسخ السابقة من الافطار و آخرها كانت رسمة مسجد قبة الصخرة عام ٢٠٢٣ ، الداعي عام ٢٠٢٢ ، راقص التنورة عام ٢٠١٩ ، ومبنى الكلية و هلال و 3 مآذن عام ٢٠١٨ ، و مدفع رمضان عام ٢٠١٧ و فانوس كبير في عام ٢٠١٦ و جميعها حققت انتشاراً واسعاً في حينها .
وكان اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية قد أكد مسبقاً أن يوم الافطار يسبقه تحضير و تجهيز لمدة شهر تقريباً من المنظمين و يشهد ملعب الكلية ٢٠ ساعة تقريباً متواصلة من التجهيزات منذ ليلة اليوم السابق للافطار و حتى الغروب إلا أن مجهوداتهم و ارهاقهم يتبدل في النهاية بسعادة و فرحة بمجرد نجاح الإفطار .

وتعالت أصوات الحضور بهتاف طلاب الكلية المعتاد "هندسة الحضارة، هندسة التاريخ، حتى بالامارة، تحت القبة شيخ"  أثناء مشاركتهم في الإفطار الذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الجامعات المصرية .

الاسكندرية

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