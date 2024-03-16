تجنب الانقسام.. إيطاليا تطالب أوروبا باستراتيجية واضحة وموحدة تجاه روسيا

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، أن أوروبا بحاجة إلى استراتيجية واضحة وموحدة تجاه روسيا، لافتة إلى أنه يجب تجنب الاجتماعات الثنائية والثلاثية وإشراك الأعضاء الـ 27 عند الحديث عن موسكو.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن أوروبا يجب أن تتجنب "التصريحات الكبرى" والتناقضات، ويجب أن يكون لديها استراتيجية واضحة وموحدة ضد روسيا فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا، مضيفا أن روما لن ترسل قوات أبدا إلى منطقة الصراع.

وأوضح كروسيتو لصحيفة “لا ريبوبليكا” اليومية أنه “يجب على الغرب تجنب التصريحات الكبرى مثل إرسال حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا في محاولة لتحسين مظهره”.

كما دعا إلى تجنب الانقسام إلى اجتماعات ثنائية أو ثلاثة عندما يكون هناك 27 عضوا في أوروبا، في إشارة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.