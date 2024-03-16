وزير الخارجية الروسي: قضية ملكية شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول انتهت للأبد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن قضية ملكية شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول أغلقت إلى الأبد.

وقال موقع "روسيا اليوم" إنه "في رسالة فيديو مخصصة للذكرى العاشرة لإعادة توحيد المناطق مع روسيا، أكد لافروف على أن شبه الجزيرة جزء لا يتجزأ من الدولة".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا على أن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة بالنسبة لروسيا، وأن الاستفتاء في شبه الجزيرة تم إجراءه بما يتفق بشكل صارم مع القانون الدولي.

وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014: كان غالبية السكان يؤيدون إعادة التوحيد مع روسيا.