ممنوع الشاي والقهوة.. الصحة: بلاش تشربهم فى السحور علشان متحسش بالعطش

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الطبية من أجل صيام صحي دون متاعب، سواء خلال السحور أو الإفطار.

المنبهات في رمضان

قالت وزارة الصحة والسكان إن الحل الأمثل لتجنب ضرر المنبهات هو التقليل من شرب الشاى والقهوة فى فترة الصباح والنهار، موضحة أنه يتم الاعتياد على ذلك يوما وراء يوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: “الشاى والقهوة مدران للبول، يعنى يا ريت تشرب منهم كمية قليلة جدا بعد الفطار، وبلاش تشربهم فى السحور علشان متحسش بالعطش فى اليوم اللى بعده فى الصيام”.

نمط الحياة الصحى

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الصيام فرصة للتحكم في الوزن وضبط نسبة الدهون فى الدم، وكذلك لضبط النفس ومواصلة نمط الحياة الصحى بعد شهر رمضان.