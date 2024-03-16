إصابة رمضان صبحي خلال تدريبات بيراميدز

فشل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في ضم رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، خلال معسكر الفراعنة الحالي المخصص لخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية التي ستُقام نهاية مارس الحالي.

وأكد مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، حالة رمضان صبحي خلال حديثه عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، حيث قال: "رمضان صبحي تعرض لإصابة مباشرة في أحد تدريبات الفريق".

وأضاف المنيري: "إصابة رمضان تمثلت في كسر في أحد الأضلاع، وهذه الإصابة تتطلب فترة علاج تقدر بنحو 3 أسابيع".

وتابع الطبيب: "من الممكن أن يشارك رمضان في بعض التدريبات الخفيفة في الصالة الرياضية، ولكنه لن يتمكن من المشاركة في التداريب الجسدية الشاقة حتى يتعافى تماماً من إصابته".

وختم المنيري حديثه قائلاً: "لا يوجد بروتوكول محدد في الكرة المصرية لعلاج إصابات الأضلاع التي تحدث داخل الملاعب، ولكن يجب علينا أن نكون جاهزين للتعامل مع مثل هذه الحالات في أي وقت".