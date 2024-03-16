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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدان عشرات الشباب في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

صدى البلد

أعلن الحرس الوطني التونسي، في بيان أن السلطات التونسية أنقذت 34 مهاجرا وعثرت على جثتين قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا أمس الجمعة 15 مارس.

وأفاد البيان التونسي أنه يُعتقد أن 34 شخصًا آخرين في عداد المفقودين بعد أن أخبرهم الناجون أن هناك 70 شخصًا على متن السفينة قبل انقلاب سفينتهم، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وذكر البيان أن الوحدات العائمة للحرس الوطني التونسي في مدينة جرجيس جنوب شرق البلاد تمكنت من اعتراض محاولة عبور الحدود البحرية، وأنقذت 34 راكبا من جنسيات مختلفة وانتشال جثتين. وقال الناجون للسلطات إنهم أبحروا من "دولة مجاورة" قبل أن ينقلب قاربهم.

وتعتبر تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيسيتين في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخاطرون بحياتهم كل عام على أمل الحصول على حياة أفضل في أوروبا. 

وقال خفر السواحل الإيطالي، أمس الأول الخميس، إنه أنقذ نحو 750 لاجئا في عمليتين قبالة جنوب إيطاليا، بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين أثناء محاولة عبور البحر من تونس. 

وقال حسام الجبالي، المسؤول في الحرس الوطني التونسي، إن خفر السواحل أوقف 56 قاربا متجها إلى إيطاليا خلال يومين واعتقل أكثر من 3000 لاجئ، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة إن 2498 شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط العام الماضي – بزيادة قدرها 75 بالمئة عن عام 2022. 

وأبحر ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقارنة بـ 1300 لاجئ في نفس العام الفترة من عام 2022 في السابق، كانت ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للاجئين من المنطقة.

الحرس الوطنى التونسي غرق مركب مهاجرين شمال إفريقيا مدينة جرجيس الهجرة غير الشرعية

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