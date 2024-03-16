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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات حول الهجرة وتوقيع اتفاقيات.. تفاصيل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر غدًا

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى مصر غدًا، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية.

وحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، يتضمن أجندة ميلوني في مصر، إجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين، فضلًا عن مباحثات حول الطاقة والمناخ والاستثمارات.

وقد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي.

وقالت ميلوني، خلال اجتماع غرفة التحكم بشأن خطة ماتي بمقر مجلس الوزراء الإيطالي: "سأزور مصر يوم الأحد، هناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها والتي تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب".

وأضافت "لكننا سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".

ومن المقرر في نفس يوم زيارة ميلوني لمصر، سيتم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة والمقر الجديد لصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" وسيمست في أبراج نايل سيتي.

وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر إلى أن وجود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني وعدد من قادة أوروبا في القاهرة يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة لنا في كثير من النواحي.

وأضاف مامر أن الهجرة هي بالتأكيد إحدى القضايا، ومصر دولة تواجه ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب المنطقة التي تقع فيها، ولكن لدينا أيضًا العديد من مجالات التعاون الأخرى، مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ".

ولفت مامر "لذلك عملنا على تطوير وتعزيز شراكتنا العالمية مع مصر. وفي هذا السياق، سيسافر الرئيس وثلاثة رؤساء وزراء إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تعزيز شراكتنا". 

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مصر الهجرة غير الشرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي

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