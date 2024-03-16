موسكو: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 50%

قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم السبت إن نصف الناخبين الروس أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بحلول الساعة الرابعة مساء بتوقيت موسكو يوم 16 مارس.



وفي وقت سابق ذكر موقع "روسيا اليوم" أن نحو 3 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو.

وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 عبر التصويت الإلكتروني.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن التصويت سيستمر حتى 17 مارس المقبل، حيث يتنافس أربعة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرشح المستقل، بالإضافة إلى مرشحين من الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، والحزب الشيوعي الروسي، والحزب الجديد حزب الشعب.