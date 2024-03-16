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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: طائرات روسية مسيرة تهاجم منطقة خيرسون

مدينة خيرسون
مدينة خيرسون

أعلنت السلطات الأوكراني اليوم السبت أن الجيش الروسي هاجم السكان المدنيين في منطقة خيرسون بطائرات بدون طيار.
وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون "اليوم، في بيريسلاف، أسقط الجيش الروسي عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار على رجل يبلغ من العمر 71 عاما بينما كان في الشارع"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الضحية أصيب بانفجار لغم وإصابات في ساقه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
في وقت متأخر من يوم 15 مارس، أسقط الجيش الروسي ستة عبوات ناسفة من طائرات بدون طيار على قرية لفوف في مجتمع تياهينكا.

طائرات روسية مسيرة خيرسون الجيش الروسى طائرات بدون طيار

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