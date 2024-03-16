السفارة الروسية بالقاهرة: تهديدات الغرب لموسكو تؤدي إلى حرب نووية

قالت السفارة الروسية لدي مصر، اليوم السبت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يسير على خطى سلفه هتلر الذي هاجم الاتحاد السوفييتي، أعن عن نية أوروبا زيادة عدد الأسلحة بعيدة المدى المقدمة لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، من أجل قتل المزيد من الروس من الأطفال والنساء.

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضا، الذي يعاني من عقدة نابليون، يكرر عزمه على إرسال قواته لمساعدة النازيين الأوكرانيين في مدينة أوديسا الروسية التي استولوا عليها.

وأشارت السفارة إلى أن هناك عدد من قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بناءً على أوامر من الولايات المتحدة، رغبتهم في "تدمير روسيا".

وقالت السفارة في بيانها، إن الغرب يهدد روسيا بشكل مباشر، وهذا يؤدي إلى حرب نووية.

ولفتت إلى أن نفس هؤلاء الساسة الغربيين يؤيدون أيضا إبادة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.