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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بمجلس الشيوخ: الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية واضح وثابت للعالم

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مواصلة مصر المشاركة في الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك، يأتي انطلاقا من دورها التاريخي والمحوري في دعم الأشقاء منذ بداية عمر القضية.

وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وواضح للجميع، حيث تصدرت مصر دائما أوائل الدول المدافعة عن الأشقاء وقضيتهم، وطالبت بضرورة حصولهم على حقوقهم المشروعة وحل الدولتين أمام كل المحافل الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع طلبة أكاديمية الشرطة أمس، والتي أكد فيها تحذيرات مصر من توسعة رقعة الصراع الي خارج المنطقة، وهو ما يحدث الآن من تهديدات للملاحة العالمية في البحر الأحمر.

وطالب المجتمع الدولية والمؤسسات الدولية بالتحرك الفوري العادل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة، مشددا على رفض الاجتياح البري لرفح الفلسطينية التي تعتبر اخر ملاذ امن لهم وتأوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح.

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