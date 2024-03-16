صحة قنا تكثف الجهود لتشغيل المقر الجديد لمستشفى نجع حمادي العام

كلف الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، لجان الإدارة العامة للطب العلاجي ولجان الإدارات الفنية بالمديرية وعلى مدار أكثر من ١٠ أيام بتكثيف جهودها لإدارة وتشغيل مستشفى نجع حمادى العام فى المقر الجديد، بعد نقل جميع خدمات المستشفى من المقر المؤقت.

ووجه وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، اللجان بتشغيل المستشفى جنباً إلى جنب مع إدارة المستشفى وتطبيق السياسات والمعايير اللازمة وتدريب الأطقم الطبية وتلافي أوجه القصور في تأدية الخدمة الطبية على رأس العمل.

وأشار بدران، إلى أن تشغيل المستشفى يأتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بسرعة العمل علي التشغيل الكلى للمستشفى.

كان وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، قد وجه بتشكيل لجنة ضمت الدكتور عبدالله حمدى، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العديسى، مدير إدارة الكلى، والدكتور يسرى كمال، مشرف الطب العلاجى، بجانب الدكتور أحمد المحلاوى، مدير الإدارة الصحية بنجع حمادى، للتواجد يومياً على رأس العمل بالمستشفى والتنسيق المستمر بين إدارة المستشفى وإدارات المديرية لضمان جودة التشغيل.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أطلق إشارة بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادى العام، مطلع نوفمبر ٢٠٢٣ ، تمهيداً لدخول باقي أقسام المستشفي للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مركز نجع حمادى وفق معايير الجودة الطبية.