عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بالخارج يقيم حفل إفطار الأسرة المصرية بميلانو الإيطالية

حماة الوطن بالخارج
حماة الوطن بالخارج يقيم حفل إفطار الأسرة المصرية بميلانو

أقام المهندس علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج حفل إفطار الأسرة المصرية بمدينة ميلانو الايطالية بحضور لفيف من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.

وقام المهندس علاء زياد بتكريم ابناء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرية هناك لجهودهم في الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة ونتيجة للشكل والتنظيم الرائعين للعملية الانتخابية بالخارج التي عبرت بحق عن طباع وسلوك وعادات المصريين المتميزة وجاء التكريم أيضا نتيجة لجهودهم في العمل العام وخدمة المصريين في إيطاليا.

وقال المهندس علاء زياد أن حزب حماة الوطن بتوجيهات من رئيس الحزب والأمين العام ينظم العديد من الفعاليات طوال شهر رمضان الكريم في ايطاليا مثل الندوات الثقافية و الترفيهية و اللقاءات والفعاليات التي تهدف الى توفير بيئة من الدفء والتلاحم بين المصريين في الخارج.

وأشاد المشاركون بإفطار الاسرة المصرية بميلانو بالجهود التي قامت بها مصر مؤخرا من القضاء على السوق الموازي للدولار و إرساء دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقطاب مستثمرين عرب وأجانب للدخول في السوق المصري مثل مشروع رأس الحكمة وغيرها .

0aa77320-924a-4dfc-a4ae-e61862a4024b
0aa77320-924a-4dfc-a4ae-e61862a4024b
6d47d02c-61de-4027-ada0-a5634c150394
6d47d02c-61de-4027-ada0-a5634c150394
640cbb17-6e39-418a-8205-599882b547e0
640cbb17-6e39-418a-8205-599882b547e0
24223c25-9a32-4591-a2c0-fb3d99237708
24223c25-9a32-4591-a2c0-fb3d99237708
a34cd9c5-eee2-480b-a198-c999f7cc79bc
a34cd9c5-eee2-480b-a198-c999f7cc79bc
b0a076a2-cd64-486c-9d5f-a02b9d77323c
b0a076a2-cd64-486c-9d5f-a02b9d77323c
b594257c-352c-4a5a-ba45-d98aee12d7f8
b594257c-352c-4a5a-ba45-d98aee12d7f8
مدينة ميلانو الإيطالية حفل إفطار الأسرة المصرية الجالية المصرية إيطاليا حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

ترشيحاتنا

أستاذ تفسير يكشف كيف تلاعب المتشددون بآيات القرآن لتحريم الغناء

أبو عاصي : الجهاد نشر تعاليم الإسلام بـ حُجج القرآن العقلية

باميلا كيك ومرام علي .. ضحيتا رامز جاب من الآخر حلقة اليوم

مفاجأة| تعرف على طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالقاهرة

نجوى فؤاد ممنوعة من الحركة لهذه الأسباب.. وتكشف عن أمنياتها بعد تاريخها الفني|فيديو

غدًا.. الحكم على 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الثانية»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء العمالقة.. تعاون تاريخي بين هوندا ونيسان في السيارات الكهربائية

ملابس نانسي عجرم في أحدث ظهور لها تثير ضجة| سعرها خرافي

الشات بين الشاب والفتاة وحكم الحب قبل الزواج.. 4 فتاوى لـ الشيخ علي جمعة تثير جدلًا

قتل ونهب لسكان دمشق .. كيف أحيا تيمورلنك إمبراطورية جده جنكيز خان

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ