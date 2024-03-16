حماة الوطن بالخارج يقيم حفل إفطار الأسرة المصرية بميلانو الإيطالية

أقام المهندس علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج حفل إفطار الأسرة المصرية بمدينة ميلانو الايطالية بحضور لفيف من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.

وقام المهندس علاء زياد بتكريم ابناء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرية هناك لجهودهم في الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة ونتيجة للشكل والتنظيم الرائعين للعملية الانتخابية بالخارج التي عبرت بحق عن طباع وسلوك وعادات المصريين المتميزة وجاء التكريم أيضا نتيجة لجهودهم في العمل العام وخدمة المصريين في إيطاليا.

وقال المهندس علاء زياد أن حزب حماة الوطن بتوجيهات من رئيس الحزب والأمين العام ينظم العديد من الفعاليات طوال شهر رمضان الكريم في ايطاليا مثل الندوات الثقافية و الترفيهية و اللقاءات والفعاليات التي تهدف الى توفير بيئة من الدفء والتلاحم بين المصريين في الخارج.

وأشاد المشاركون بإفطار الاسرة المصرية بميلانو بالجهود التي قامت بها مصر مؤخرا من القضاء على السوق الموازي للدولار و إرساء دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقطاب مستثمرين عرب وأجانب للدخول في السوق المصري مثل مشروع رأس الحكمة وغيرها .

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