اقتصاد عمان|مؤشر بورصة مسقط يسجل أفضل مستوى له في 5 أشهر

شهد المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 5 أشهر وأغلق على 4785 نقطة مرتفعًا 8 نقاط مسجلًا بذلك أفضل مستوى له منذ 12 أكتوبر الماضي.

وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعًا 33 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 22 نقطة، فيما تراجع المؤشر الشرعي بنحو نقطتين.

وسجل مؤشر قطاع الصناعة خسائر بنحو 146 نقطة مع تراجع أسهم عدد من الشركات الصناعية، من أبرزها سهم اسمنت عمان الذي تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11.9 % وأغلق على 502 بيسة بعد صعوده خلال الأسابيع الماضية عندما أعلنت الشركة أنها تعتزم توزيع أرباح نقدية بنحو 121 % أي 121 بيسة لكل سهم، وستقوم الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بمناقشة هذا المقترح خلال اجتماعها في 25 مارس الجاري.

وعزز إقبال المستثمرين على الشراء من مكاسب بورصة مسقط لتصعد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و159 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 76.2 مليون ريال عُماني مستفيدة من إقبال المستثمرين على الشراء وارتفاع أسعار الأسهم.

ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 35 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية تراجعت أسعارها و12 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 35 % وأغلق على 88 بيسة

وارتفع سهم إس أن أن باور القابضة بنسبة 29 % وأغلق على 249 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 11 بيسة مرتفعا بنسبة 10 %، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 6.2 بالمائة وأغلق على 85 بيسة، وصعد سهم البنك الوطني العُماني إلى 275 بيسة مرتفعا بنسبة 5.7 بالمائة.

وجاء سهم اسمنت عمان في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.9 % وأغلق على 502 بيسة، وهبط سهم الخليج الدولية للكيماويات إلى 90 بيسة متراجعا بنسبة 10 %، وتراجع سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 10 % أيضا وأغلق على 45 بيسة، وهبط سهم مطاحن صلالة إلى 475 بيسة متراجعا بنسبة 9.8 %

وتراجع سهم مصانع مسقط للخيوط بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 60 بيسة.

تراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى نحو 19.8 مليون ريال عُماني مقابل 21.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة هبوطا بنسبة 7.8 %.

وتراجع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 6148 صفقة مقابل 7983 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.

وتصدرت شركة أس أم أن باور القابضة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و307 آلاف ريال عُماني تمثل 11.6 % من إجمالي قيمة التداول.

وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بعد أن شهد تداولات بقيمة مليونين و127 ألف ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها مليونا و543 ألف ريال عُماني تمثل 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.