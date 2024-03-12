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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| توقيع 12 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليون ريال

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

وقعت وزارة الإسكان والتخطيط اليوم 12 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليون ريال عُماني في القطاعين الزراعي والصناعي، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثلت العقود الموقعة في 6 عقود بنظام حق الانتفاع في الأمن الغذائي بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 1,9 مليون ريال عُماني وبمساحة إجمالية بلغت 1,3 مليون متر مربع، توزعت على محافظات الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، وتأتي هذه المشروعات لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في نمو القطاع الزراعي وفق الرؤية الطموحة.

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كما تمثلت في 6 عقود انتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استثمارية تجاوزت 738 ألف ريال عُماني وبمساحة إجمالية بلغت 3611 مترًا مربعًا في المجال الصناعي توزعت على محافظات الداخلية وشمال الشرقية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة.

وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلو الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، ومدير دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن توقيع عقود الانتفاع يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير أراضي استثمارية بمختلف محافظات سلطنة عُمان وفي إطار المساهمة في تعزيز أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وقال في تصريح صحفي له أن العقود الستة في المجال الزراعي لأنشطة مختلفة منها زراعة الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات، فيما خُصصت المشروعات الستة الأخرى لحاملي بطاقة ريادة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه ضمن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2024 سيتم طرح 800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات عبر منصة "تطوير" منها 200 أرض بالمزايدة، و200 مشروع زراعي ضمن الأنشطة النوعية.

وزارة الزراعة والثروة السمكية اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Finance Real Estate

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