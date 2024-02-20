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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.04%

بورصة مسقط
بورصة مسقط

 أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4581.51 نقطة منخفضًا 48.2 نقطة، وبنسبة 1.04 %مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4629.68 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 568 ألفا و 179 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 51.3 %مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 222 ألفا و 593 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.284 %عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 320 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 20.38 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 598 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 38.12 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 278 ألف ريال عُماني وبنسبة 17.74 %.

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