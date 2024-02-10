اقتصاد عمان| ارتفاع استثمارات المدن الصناعية لأكثر من 7.4 مليار ريال

أكد المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أن احتفالية يوم الصناعة العُمانية تأتي هذا العام مع استمرار "مدائن" في تحقيق نمو متزايد في مؤشراتها الرقمية وتوسعها في مختلف المحافظات لتوطين الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وأشار الهدابي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن حجم الاستثمار المضاف لـ "مدائن" خلال عام 2023 بلغ أكثر من 207 ملايين ريال عُماني، ما يرفع إجمالي حجم الاستثمار في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، إلى أكثر من 7.4 مليار ريال عُماني.

وأوضح أن عدد المشاريع الموطنة بلغ 2063 مشروعًا في مختلف مراحلها، حيث يعمل في هذه المشاريع 55242 عاملًا، مع تأكيد أن الكوادر الوطنية تشكل 38% منهم، وأن مساحة المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" بلغت نحو 163.2 مليون متر مربع، حيث تم تأجير 33.6 مليون متر مربع منها.

وأضاف الهدابي أن مشروع مجمعات مدائن الريادية يعد أحدث مبادرات القيمة المضافة، حيث يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتقديم فرص أعمال وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

وبالإضافة إلى ذلك، تولي "مدائن" اهتمامًا بالغًا بقطاع التحول الرقمي، حيث نجحت خلال العامين الماضيين في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الجانب، وقد بلغت نسبة التحوّل الرقمي في مدائن 74% بنهاية عام 2023، مما يؤكد على التقدم المستمر في هذا المجال.

وأخيرًا، أشار الهدابي إلى أن من أبرز الأنظمة الرقمية التي نفذتها مدائن خلال الخطة التنفيذية للتحول الرقمي هي النظام الإداري والمالي الجديد ومنصة مسار الإلكترونية الجديدة وغيرها، مما يعزز من فعالية وكفاءة عمل المؤسسة.

وأوضح المهندس داود الهدابي أن "مدائن" تعمل باستمرار على تحسين كفاءة خدمات المستثمرين في جميع مدنها الصناعية من خلال مراكز الخدمات "مسار"، حيث تهدف هذه المراكز إلى توفير خدمات متميزة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم.

وسجلت هذه المراكز في مختلف المدن الصناعية أكثر من 60 ألف مراجعة خلال عام 2023، مقدمة أكثر من 55 ألف خدمة متنوعة في أوقات قياسية، حيث بلغ متوسط المدة لإنجاز الخدمة في إحدى المدن 3 دقائق. ويعمل المختصون في "مدائن" حالياً على تطوير نظام تفاعلي جديد لتلقي البلاغات وسرعة التجاوب معها بما يتماشى مع التقنيات الحديثة.

وأضاف الهدابي أن نظام "نافذ مدائن" لإدارة مداخل المدن الصناعية قدم منظومة حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل دخول الشاحنات والمعدات والأفراد للمدن الصناعية، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 5.6 مليون حركة دخول خلال العام 2023 في ثلاث مدن صناعية، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 35 ألف شاحنة ومعدة مسجلة وأكثر من 7500 شركة نقل وأكثر من 8 آلاف ناقل فردي و45 مزود خدمة.

وأوضح أن "مدائن" تضع منظومة السلامة المهنية والرقابة الصحية ضمن أولوياتها لتوفير بيئة عمل آمنة في جميع مدنها الصناعية، حيث قامت بأكثر من 5600 عملية تفتيش صحي و4870 عملية على أنظمة الصحة والسلامة والبيئة خلال العامين 2022 و2023. كما نفذت 362 خطة طوارئ وإخلاء للمباني الإدارية والمنشآت الصناعية خلال عام 2023.

وأكد الهدابي أن "مدائن" تسعى إلى بناء بيئة أفضل للعيش والعمل وحماية البيئة من التلوث، حيث تعمل على تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وتشجع الوعي البيئي واستخدام مصادر الطاقة البديلة والمستدامة في القطاع الصناعي. وتعمل مع الشركاء على تعزيز الوعي بين المستثمرين لتشجيع استخدام الموارد البديلة والمبتكرة، وذلك من خلال تركيزها على عدة محاور تشمل إدارة النفايات والحفاظ على البيئة والاستهلاك المستدام للمياه والطاقة.