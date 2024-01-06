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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|مؤشر بورصة مسقط يرتفع 91 نقطة في افتتاح تداولات عام 2024

بورصة مسقط
بورصة مسقط

افتتح المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات عام 2024 بارتفاع نسبته 91 نقطة وسط أداء جيد لمعظم الشركات القيادية، وعززت توجهات الحكومة بزيادة الإنفاق العام في ميزانية 2024 إلى 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مقابل 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني في ميزانية 2023 وسط تفاؤل المستثمرين بأن تحقق شركات المساهمة العامة أداء جيدا خلال العام الجاري مستفيدة من الإنفاق الحكومي وتوجهات المالية العامة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية  أنه وفقا  لوزارة المالية فإن المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق الميزانية العامة للدولة في عام 2023 فائضًا عند 931 مليون ريال عُماني، مؤكدة على سعيها لتقليص الدَّيْن العام إلى أدنى مستوى ممكن مع الاستمرار في الإنفاق على مجموعة من المشروعات التنموية والاقتصادية.

اقتصاد عمان|ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.64%

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وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي بنسبة 2 بالمائة وأغلق على نحو 4577 نقطة ليُنهيَ بذلك موجة هبوط استمرت 4 أسابيع متتالية، وسجل مؤشر القطاع المالي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بـ 171 نقطة مستفيدًا من صعود أسهم أومينفست وبنك ظفار وبنك صحار الدولي والبنك الوطني العُماني وبنك مسقط، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 28 نقطة بدعم من أسهم شركات الطاقة والنهضة للخدمات، فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 21 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 4 نقاط.

وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و812 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 92.2 مليون ريال عُماني.

وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 26.4 مليون ريال عُماني مقابل 22.5 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه

 وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3950 صفقة إلى 6855 صفقة مسجلة ارتفاعا بنسبة 73 بالمائة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لإقبال المستثمرين على شراء سهم أوكيو لشبكات الغاز التي تعقد يوم الأحد اجتماعًا للجمعية العامة العادية تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بقيمة 7.6 بيسة لكل سهم

وبلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز الأسبوع الماضي 5025 صفقة بما يوازي 73.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع

 وأغلق سعر السهم مستقرا عند مستواه السابق البالغ 155 بيسة وبلغت قيمة التداول على السهم 6 ملايين و876 ألف ريال عُماني مشكلة 18.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ليحتل سهم أوكيو لشبكات الغاز المرتبة الثانية ضمن الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد بنك مسقط الذي شهد تداولات بنحو 6.4 مليون ريال عُماني تمثل 24.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول

وحلت سندات بنك مسقط من الفئة الأولى في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 3.8 مليون ريال عُماني، وجاءت الوطنية للتمويل في المرتبة الرابعة بـ 2.8 مليون ريال عُماني، ثم صناعة الكابلات العمانية بـ 1.3 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 35 ورقة مالية مقابل 21 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم ظفار للأغذية والاستثمار أفضل صعود مرتفعا بنسبة 19.1 بالمائة وأغلق على 56 بيسة

 وارتفع سهم مطاحن صلالة بنسبة 9.9 بالمائة وأغلق على 533 بيسة، وصعد سهم العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" إلى 470 بيسة مرتفعا بنسبة 9.3 بالمائة.

وسجل سهم الحسن الهندسية أعلى التراجعات وأغلق على 10 بيسات متراجعا بنسبة 41.1 بالمائة، وتراجع سهم ظفار للتأمين بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 225 بيسة، وهبط سهم مسقط للغازات إلى 86 بيسة متراجعا بنسبة 9.4 بالمائة.

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