اقتصاد عمان|ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.64%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4514.07 نقطة مرتفعًا 28.6 نقطة، وبنسبة 0.64 %مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4485.49 نقطة.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد بلغت قيمة التداول 13 مليونًا و594 ألفًا و634 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 96.7 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6 ملايين و910 آلاف و992 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.347 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و434 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 10.55 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 3 ملايين و166 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 23.29 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و733 ألف ريال عُماني وبنسبة 12.74 بالمائة