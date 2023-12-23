اقتصاد عمان| هيئة أسواق المال تطلق ورشة بقطاع التأمين

أشارت مؤشرات الخطة التدريبية لمبادرة تمكين لعام 2023م والتي أطلقتها الهيئة العامة لسوق المال إلى أن إجمالي الموظفين المشتركين في برامج الشهادة المهنية طويلة الأمد بلغ 113 موظفًا من العاملين في قطاع التأمين.

أوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن الخطة تضمنت 4 شهادات مهنية، شملت شهادة معهد التأمين القانوني بلندن بمشاركة 22 موظفًا، حيث تم إكمال مادتين من مواد الشهادة للدفعة السابقة بمشاركة 17 موظفًا، بالإضافة إلى تنفيذ شهادة مشارك في إدارة الخطر بمشاركة 24 موظفًا، وتنفيذ شهادة ممارسة الأفراد بمشاركة 18 موظفًا.

أكدت الهيئة أن خطة تمكين 2023 استحدثت شهادة أساسيات التأمين؛ بهدف توفير المعرفة الشاملة والكاملة للمنضمين حديثًا إلى القطاع، حيث تم تنفيذ النسخة الأولى منها بداية العام الجاري بمشاركة 32 موظفًا.

وبينت الهيئة أن هذه الخطة جاءت استمرارًا للجهود المبذولة لتمكين وتطوير الكوادر العُمانية في قطاع التأمين وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للكفاءات الشابة، حيث تنفذ الهيئة حزمة متكاملة من البرامج التدريبية الطويلة والقصيرة والشهادات المهنية خلال العام الجاري بناء على الاحتياجات التدريبية للسوق التأميني بسلطنة عُمان.

وأوضحت أن مبادرة تمكين ركزت خلال الفترة الماضية منذ بداية انطلاقها على البرامج التدريبة الفنية القصيرة المتعلقة بمستجدات العمليات الفنية التأمينية وتطبيقاتها إلى جانب المنتجات.

وقد نفذت الهيئة 7 برامج تدريبية قصيرة خلال العام الجاري بمشاركة 202 موظف من قطاع التأمين، تمثلت في: برامج الامتثال وغسل الأموال في شركات التأمين، والحوكمة وإدارة شركات التأمين، وتأمين الممتلكات، ومكافحة الأحتيال في قطاع التأمين، وإعداد وتحليل البيانات المالية لشركات التأمين، والتأمين الهندسي، ومكافحة الأخطار السيبرانية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي قصير المدى سيتم تنفيذه خلال شهر ديسمبر الجاري بشأن التدقيق على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بمشاركة 35 موظفًا من القطاع التأمين.

يذكر أن مبادرة تمكين 2023 استحدثت عددًا من المسارات التدريبية الجديدة نتاجَ ما تم تحليله من بيانات ومؤشرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئة العامة لسوق المال من بينها قطاع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.