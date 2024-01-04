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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.06 %

بورصة مسقط
بورصة مسقط

 أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4576.98 نقطة منخفضًا 2.6 نقطة وبنسبة 0.06 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4579.54 نقطة.

 

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية ، فقد بلغت قيمة التداول 4 ملايين و133 ألفًا و835 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 69.8 بالمائة مقارنة بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و434 ألفًا و495 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.051 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.81 مليار ريال عُماني.

 

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 128 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 3.10 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 401 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 9.70 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 273 ألف ريال عُماني وبنسبة 6.60 بالمائة.

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